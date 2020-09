Neuzugang Patrik Schick wird dem Bundesligisten Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt wegen Trainingsrückstands wohl noch fehlen.

"Ich denke nicht, dass ich für Sonntag bereit sein werde", sagte der Angreifer bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Ich muss langsam anfangen, um mich im Training wieder in Form zu bringen. Ich denke, dass ich für das erste Bundesliga-Spiel bereit bin."

Schick war mit RB Leipzig bis Mitte August noch in der Champions League aktiv und hatte deshalb nur eine verkürzte Vorbereitung, zuletzt verbrachte er wegen eines Coronafalls bei der tschechischen Nationalmannschaft ein paar Tage in Quarantäne.

Umso "glücklicher" ist er nun, in Leverkusen zu sein: "Es ist großartig. Ich freue mich so, endlich hier zu sein. Ich habe am Mittwoch meine Mitspieler kennengelernt. Sie haben mich super aufgenommen. Ich bin rundum zufrieden."

"Leverkusen hat die selbe Qualität wie Leipzig"

Den Ausschlag für seinen Wechsel nach Leverkusen gab ausgerechnet seine Zeit beim Bundesliga-Kontrahenten Leipzig.

"Ich habe in Leipzig gute Erfahrungen gemacht. Deshalb wollte ich in der Bundesliga bleiben", erklärte Schick: "In Leipzig haben wir keine Vereinbarung hinbekommen, um dort zu bleiben. Aber Leverkusen hat dieselbe Qualität wie Leipzig. Der Verein hat große Ambitionen und eine attraktive, offensive Spielweise. Das gefällt mir."

Entsprechend groß sind auch die Ziele des von AS Rom für geschätzte 26,5 Millionen Euro gekommenen Mittelstürmers.

"Ich will mit Bayer die Champions League erreichen. Ich werde für dieses Team, so gut es geht, kämpfen, um dieses Ziel zu erreichen, und möchte dabei möglichst viele Tore schießen."