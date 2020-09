vergrößernverkleinern Erling Haaland erzielte gegen Gladbach zwei Tore © Imago

Erling Haaland hat gute Erinnerungen an den FC Augsburg. Am Samstag schauen die Fans in der Bundesliga auch nach Leipzig - wegen eines Neuzugangs.