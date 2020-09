Die Bundesliga ist zurück. Nachdem der FC Bayern zum Auftakt den FC Schalke 04 mit einer 8:0-Packung nach Hause geschickt hat, starten am Samstag ab 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt und Hertha Berlin die Mission Europa.

Der "Big City Club" reist dafür am 1. Spieltag nach Bremen (Bundesliga: SV Werden Bremen - Hertha BSC, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), Frankfurt empfängt zuhause den Aufsteiger Arminia Bielefeld. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bielefeld will in Frankfurt ärgern

Die Adler und die Ostwestfalen gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison. Während Frankfurt nach dem 2:1-Sieg gegen 1860 München den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals feierte, scheiterte die Arminia überraschend am Viertligisten Rot-Weiß-Essen.

Eintracht-Coach Adi Hütter sieht seine Mannschaft unabhängig vom Gegner für den Saisonstart gerüstet. "Ich habe unglaubliches Vertrauen in den Kader", sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Marschroute vor der Partie gegen Bielefeld ist klar. "Druff gehen" und "mit einem Erfolgserlebnis starten", erklärte der Trainer.

Hütter warnt seine Mannschaft gleichzeitig vor Überheblichkeit. "Wir möchten unbedingt gewinnen, aber das ist nicht im Vorbeigehen möglich." Die Eintracht kann beim Saisonauftakt vor heimischer Kulisse endlich wieder auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Immerhin 6500 der normal rund 51.500 Zuschauer werden erwartet.

Die Arminen gehen als Außenseiter in ihr erstes Bundesligaspiel seit 2009. Zwar konnten die Ostwestfalen in der vergangenen Saison als einzige Zweitligamannschaft durchgängig überzeugen, nachgewiesenes Bundesliga-Format weist jedoch kaum ein Spieler im Kader des Meisters auf. Entgegen kommt den Bielefeldern, dass die Mannschaft sehr eingespielt ist und der Kader weitestgehend zusammengehalten werden konnte. Mit Fabian Klos steht zudem ein Vollblut-Knipser im Kader des Aufsteigers.

Werder empfängt "Big City Club"

Hertha BSC und Werder Bremen wollen beide nach einer enttäuschenden Saison wieder zurück in höhere Tabellenregionen. Die Alte Dame reist mit einigen prominenten und kostspieligen Neuzugängen an die Weser, darunter Jhon Córdoba (1. FC Köln), Lucas Tousart (Olympique Lyon) und Alexander Schwolow (SC Freiburg).

Bei Bremen machte in der Vorbereitung ManUnited-Talend Tahith Chong mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Das 20 Jahre alte Offensiv-Juwel erzielte auch beim 2:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal ein Tor. Während hinter den Grün-Weißen eine zumindest ergebnistechnisch perfekte Vorbereitung liegt (sieben Spiele, sieben Siege), musste Bruno Labbadia lange auf seine Neuzugänge warten.

Einen weiteren Rückschlag mussten die Berliner im DFB-Pokal hinnehmen. Gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig verlor die Hertha mit 4:5 (2:3).

In den weiteren Partien empfängt Aufsteiger VfB Stuttgart den SC Freiburg (Bundesliga: VfB Stuttgart - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), TSG Hoffenheim reist mit seinem neuen Coach Sebastian Hoeneß zum 1. FC Köln (Bundesliga: 1.FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und Union Berlin empfängt den FC Augsburg an der Alten Försterei (Bundesliga: Union Berlin - FC Augsburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

