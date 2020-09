Eigentlich schien der Abgang von Jadon Sancho (20) zu Manchester United im Sommer nur eine Frage der Zeit zu sein. Stattdessen blieb der Engländer aber bei Borussia Dortmund und verlängerte sogar seinen Vertrag bis 2023. Ein Abgang ist - zum aktuellen Zeitpunkt - ausgeschlossen.

Das freut vor allem seine Teamkollegen Erling Haaland (20) und Raphael Guerreiro (26). Die beiden BVB-Stars geraten vor dem ersten Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, So., ab 18.15 Uhr im LIVETICKER).

Vor allem Guerreiro lobt den Jungstar in höchsten Tönen. Der Portugiese glaubt, dass Sancho in seiner Karriere mal das Level von Superstar Cristiano Ronaldo erreichen kann - oder ihn sogar überflügelt!

"Cristiano ist einer der Besten der Welt – und um jemals so gut zu werden wie er, muss Jadon noch viel, viel arbeiten. Aber er ist noch sehr jung, hat bereits enorme Qualitäten und bringt alles mit, was man braucht, um genauso gut zu werden wie Cristiano. Und vielleicht ja sogar irgendwann noch besser. Wer weiß...", sagte der Nationalspieler der Bild.

Guerreiro muss es wissen. Immerhin spielt er mit Ronaldo zusammen für Portugal und gemeinsam gewannen sie 2016 die Europameisterschaft. "Er hat die Gabe den Unterschied auszumachen - mit Pässen, Dribblings oder Toren“, fügte der flexible Linksfuß an.

Haaland warnt Konkurrenten vor Sancho

Beim BVB sind sich jedenfalls alle sicher, dass Sancho auf der Jagd nach Titeln ein ganz zentraler Baustein ist.

"Er wird ein sehr wichtiger Spieler sein für uns in dieser Saison", prophezeit Haaland bei Goal. „Er ist enorm wichtig. Jadon ist zwar noch sehr jung, hat aber in den vergangenen beiden Jahren bereits eine überragende Rolle bei uns gespielt", weiß Guerreiro.

Dabei erwartet Haaland nicht, dass Sancho aufgrund der Gerüchte um einen Wechsel bei Sancho die Form beeinträchtigt haben. "Er war in der Vorbereitung schon sehr gut", warnt der Norweger die Konkurrenten in der Bundesliga vor dem Dribbelkünster. Die gute Form von Sancho ist auch durch seinen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals zu belegen. Beim 5:0 gegen den MSV Duisburg traf der englische Nationalspieler per Elfmeter zum 1:0 (14.) und war auch sonst sehr auffällig (Der LIVETICKER zum Nachlesen).

Für Haaland ist Sanchos Verbleib aber auch Abseits des Feldes wichtig. "Ich bin sehr glücklich, wenn er am Ende bleibt. Er ist nicht nur ein richtig starker Spieler sondern auch ein guter Freund", so der Torjäger.