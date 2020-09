Der BVB-Kapitän ist zurück! Marco Reus hat bei Borussia Dortmund nach sieben Monaten Leidenszeit sein Comeback gegeben.

Der 31-Jährige führte den Vizemeister im letzten Härtetest als Kapitän aufs Feld. (Testspiel: Borussia Dortmund - Sparta Rotterdam JETZT im LIVETICKER)

Eine Woche vor Saisonbeginn trifft der BVB in Brackel auf Sparta Rotterdam. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl freute sich bei Sky über das Reus-Comeback: "Er ist extrem wichtig für uns. Marco ist unser Kapitän, wir haben lange auf ihn verzichten müssen. Die gute Laune, die er schon im Training verbreitet, ist wichtig für die Mannschaft. Heute wird man schon sehen, dass er froh ist, wieder dabei zu sein."

Am 14. September im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg das erste Pflichtspiel für den BVB ansteht - dann auch wieder mit Reus?

Reus dank Wunderheiler wieder fit

Fast sieben Monate musste der 31 Jahre alte Führungsspieler leiden. Am 4. Februar verletzte sich der Offensivspieler beim DFB-Pokal-Aus in Bremen (2:3) folgenschwer. Reus zog sich seinerzeit einen komplizierten Sehnenanriss im rechten Oberschenkel zu und musste in der Reha mehrere Rückschläge hinnehmen.

Wie SPORT1 jetzt erfuhr, verhalf ihm ein Bio-Statiker zum lang ersehnten Comeback. Während sich die Teamkollegen Mitte August im Schweizer Kurort Bad Ragaz auf die neue Saison vorbereiteten, quälte sich Reus in Unterhaching. In enger Abstimmung mit dem Klub ließ sich der Angreifer beim berühmten Bio-Statiker Ralph Frank (51) behandeln.

Der ehemalige BVB-Physio ist in der Branche sehr angesehen, hat den Ruf eines Wunderheilers. In der Vergangenheit vertrauten auch schon Mario Götze (28), Kevin-Prince Boateng (33) und Niklas Stark (25) Franks Diensten.

14 Tage lang war Reus beim gelernten Heilpraktiker und ließ sich an der lädierten Sehne behandeln, die mit einem Nerv verklebt war. Unter großen Schmerzen mussten Sehne und Nerv getrennt werden.

Pflichtspiel-Comeback schon im Pokal?

Jetzt ist Reus wieder geheilt. Schon im BVB-Training hängte sich der Angreifer voll rein, hat keine Probleme mehr. Sportchef Michael Zorc (58) sagt vergangene Woche zu SPORT1: "Marco hat in den Einheiten, die ich sehen konnte, einen sehr guten Eindruck gemacht. Er ist sehr kernig und hat eine gute Körpersprache. Seine Ausstrahlung hilft uns."

Zorc weiter: "Seine Rückkehr ist sehr positiv für die Mannschaft. Er findet langsam wieder das nötige Vertrauen in seinen Körper. Wir können nur die Daumen drücken und ihn so gut es geht unterstützten, damit das so bleibt."

Einen genauen Termin für ein Pflichtspiel-Comeback gibt es noch nicht, intern hofft man aber, Reus schon im DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim MSV Duisburg (14.09.) als Edel-Joker bringen zu können.

"Wir werden sehr behutsam mit dem Thema umgehen", meinte Kehl am Montag.