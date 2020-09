Nach fast drei Monaten ist die Bundesliga zurück - und mit ihr auch Leroy Sané!

Der Neuzugang des FC Bayern steht beim Auftaktspiel des Rekordmeisters gegen den FC Schalke 04 in der Startelf. (Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Vor Manuel Neuer bilden Benjamin Pavard, Niklas Süle, Jerome Boateng und Lucas Hernandez die Viererkette. Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf der Sechs sind für die Stabilität im zentralen Mittelfeld verantwortlich. Hinter der Sturmspitze Robert Lewandowski dürfen Sané, Thomas Müller und Serge Gnabry ran.

David Alaba ist dagegen nicht im Kader, weil er laut Vereinsgaben muskuläre Probleme am Oberschenkel hat. Alphonso Davies sitzt nur auf der Bank.

Keine Fans im Stadion

Wer hinter Neuer die Nummer 2 im Bayern-Kasten ist, hat sich Trainer Hansi Flick noch nicht entschieden. Auf der Bank sitzt neben Sven Ulreich auch Neuzugang Alexander Nübel.

Bei den Gästen setzt Cheftrainer David Wagner gleich auf Neuzugang Goncalo Paciencia. Auf der Ersatzbank sitzt zunächst Vedad Ibisevic.

Getrübt wird die Vorfreude auf den Saisonauftakt von der Meldung, dass in der Allianz Arena am Freitag keine Zuschauer zugelassen werden. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. In den meisten anderen Stadien Deutschlands werden zum 1. Spieltag endlich wieder Zuschauer erwartet.

Die Aufstellungen von Bayern München vs. Schalke 04

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

FC Schalke: Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Serdar, Bentaleb - Harit, Matondo - Uth, Paciencia