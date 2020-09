Der FC Bayern hat mit dem Triple eine überaus erfolgreiche Saison hinter sich. Kein Wunder, dass Karl-Heinz Rummenigge deswegen sehr glücklich ist.

"Wir haben eine Saison gespielt, da wäre der Song 'Feels like Heaven' angebracht", sagte Rummenigge im vereinseigenen Mitglieder-Magazin 51: "Es war eine Saison wie geschnitten Brot, unglaublich."

Seit Hansi Flick den Klub von Niko Kovac übernommen hat, "ist es eine einzige Erfolgsgeschichte".

Rummenigge bremst vor zu hohen Erwartungen

Auch in der kommenden Saison haben die Münchner hohe Ambitionen, Rummenigge bremst aber vor zu hohen Erwartungen.

"Ich werde jetzt nicht den Fehler machen und sagen: Wir müssen dieses Triple sofort wiederholen", meinte der Vorstandsvorsitzende, weiß aber: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft weiter Erfolg haben werden."

Joshua Kimmich sprach nach dem CL-Sieg von einem "Gefühl der Unschlagbarkeit". Rummenigge dazu: "Wenn man 30 Mal in Folge ohne Niederlage bleibt, sind so ein Satz und so ein Gefühl sicher nicht unberechtigt."

Rummenigge: FC Bayern steht bei "Eins plus" da

Doch der 64-Jährige warnt: "Zum Saisonstart werden alle Uhren wieder auf null gestellt sein. Wir dürfen bei aller Euphorie nicht vergessen, dass wir vor einer Saison stehen, die so viel Stress wie nie zuvor für die Spieler bedeutet."

Er wolle nicht auf die Euphoriebremse treten, sondern "nur nicht den Blick vor der Realität" verschließen. Ohnehin präge der FC Bayern seiner Meinung nach bereits seit mehreren Jahren eine Ära.

Nachdem München zuletzt im UEFA-Klub-Ranking Real Madrid von Platz eins verdrängte, stehe der Rekordmeister bei "'Eins plus' da – aber das müssen wir immer wieder aufs Neue bestätigen".

Müller "verantwortlich" für das Triple

Ein entscheidendes Puzzleteil beim Triple war Thomas Müller, der sich nach einer schwierigen Zeit unter Niko Kovac eindrucksvoll zurückmeldete und erklärte, er sei "noch kein Fall für den Altglas-Container".

"Thomas ist nicht nur wegen seiner Spielweise enorm wichtig, sondern auch, weil er die Kollegen mitnimmt und steuert", sagte Rummenigge: "Man hat in diesen Spielen ohne Zuschauer gesehen und gehört, dass er ganz klar einer der Häuptlinge da unten ist, der anschiebt und der verantwortlich dafür ist, dass am Ende alle eine Medaille um den Hals hängen haben."

Der 30-Jährige, der im Nationalteam trotz seiner starken Leistungen keine Chancen mehr hat, sei deswegen eher "ein edler Tropfen".

Auch Robert Lewandowski, "der beste Lewandowski aller Zeiten ist", stellte einmal mehr seine Klasse unter Beweis.

Was Rummenigge Flick sagte

Nach dem Finale umarmte Rummenigge lange Trainer Hansi Flick, der aus einer wankenden Mannschaft eine Einheit geformt hat. Er habe Flick nur ein Wort gesagt: "Danke".

Denn alle wüssten, "wer der Baumeister ist. Dieser Trainer spielt eine absolute Schlüsselrolle – dabei tritt er immer so bescheiden auf."

Über mögliches Interesse an Flick könne er nur schmunzeln.

"Solange der entsprechende Vertrag nicht ausläuft, liegt das Heft des Handelns bei uns. Und wer verlässt schon so einfach einen amtierenden Champions League-Sieger?", meinte Rummenigge: "Der FC Bayern ist eine sehr gute Adresse. Das wissen die Spieler auf der ganzen Welt."