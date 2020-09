Krisengipfel im Top-Spiel der Bundesliga: Am Samstagabend treffen sich Schalke 04 und Werder Bremen zum ersten echten Krisengipfel der neuen Saison. (Schalke 04 -Werder Bremen am Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Für Schalke fügte sich die historisch hohe Auftaktniederlage (0:8 in München) direkt an die Horror-Rückrunde und die schwache Vorbereitung an. Es läuft schon seit Anfang des Jahres nichts mehr zusammen bei den Knappen.

Dazu sorgte auch noch der Corona-Fall von Amine Harit am Freitag für Aufregung. Der Marokkaner wird ausfallen, S04-Coach David Wagner betonte aber, die Partie gegen Bremen sei nicht gefährdet.

Kohfeldt fordert: "Alles oder nichts Modus"

Werder wollte die positive Energie aus dem überaus glücklichen Klassenerhalt mitnehmen und schien in der Vorbereitung gefestigt. Am ersten Spieltag bot sich jedoch ein Abbild der Vorsaison. Bei der 1:4-Heimniederlage gegen die Hertha versprühten die Bremer kaum Torgefahr und waren in der Abwehr sehr fehleranfällig.

Trainer Florian Kohfeldt sah in der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel trotzdem eine positive Parallele zur Vorsaison: "Wir hatten letztes Jahr auch einen Re-Start mit einem ähnlich schwachen ersten Spiel (1:4 gegen Leverkusen Anm. d. Red.). Dann haben wir in einen Modus gefunden, der für uns unabdingbar ist. […] Dieser Alles-oder-Nichts-Modus in jedem Zweikampf und in jeder Aktion. Nur so können wir Bundesligaspiele gewinnen."

Im sogenannten Top-Spiel ist also kein Augenschmaus zu erwarten. Für S04-Coach Wagner könnte es schon am 2. Spieltag das Endspiel um seinen Posten sein.

Serdar verletzt

Die Personalsituation beider Mannschaften ist ähnlich der im ersten Spiel. Bei Bremen ist Milot Rashica, für den nach wie vor kein Abnehmer gefunden wurde, noch nicht hundertprozentig fit und Ömer Toprak muss gänzlich passen.

Bei Schalke fällt neben Harit weiterhin Innenverteidiger Salif Sané aus. Außerdem ist Suat Serdar nach seiner Verletzung im Auftaktspiel noch nicht wieder fit. Matija Nastasic hingegen hat sich von seiner Risswunde am Kopf erholt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke: Fährmann – Oczipka, Nastasic, Kabak, Rudy – Stambouli, Bentaleb – Raman, Uth, Schöpf – Paciencia

Bremen: Pavlenka – Augustinsson, Veljkovic, Friedl, Gebre Selassie – M- Eggestein, Klaasen, Bittencourt – Sargent, Füllkrug, J. Eggestein

