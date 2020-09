Zum zweiten Mal binnen weniger Monate haben sich die Profis des Bundesligisten Werder Bremen angesichts der andauernden Corona-Pandemie mit der Geschäftsführung auf einen Gehaltsverzicht geeinigt.

Dies teilten die Hanseaten am Donnerstag mit, ohne Details über die Gesamthöhe der Verzichtssumme und den zeitlichen Rahmen zu nennen.

Geschäftsführung und Trainerteam stimmten ebenfalls einer Verringerung ihrer Bezüge zu. "Das ist ein positives Signal, das auch in Gesprächen mit Banken und Kreditgebern eine Rolle spielen wird.

Die Mannschaft leistet hiermit in für Werder Bremen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten einen signifikanten Beitrag", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei den Norddeutschen.

Profis wollen dem Klub helfen

Auch Abwehrchef Niklas Moisander wies auf die problematischen finanziellen Verhältnisse des Klubs aufgrund wegbrechender Einnahmen hin: "Wir haben uns innerhalb der Mannschaft erneut dazu entschieden, Werder Bremen zu helfen. Wir sind froh, nun eine Lösung gefunden zu haben."

Der Traditionsverein hatte sich nach einer auch sportlich höchst problematischen Spielzeit erst in der Relegation vor dem zweiten Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte retten können.

Nach einer Erfolgsserie von sieben Siegen in sieben Testspielen bestreiten die Grün-Weißen am Samstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena ihre erste Pflichtpartie in dieser Saison.