RB Leipzig kann nur drei Tage nach der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte - dem 0:5 gegen Manchester United in der Champions League - wieder Klubhistorie schreiben - diesmal aber im positiven Sinne.

Dafür reicht schon ein Remis im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig am Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Dann hätten die Sachsen 14 Zähler nach sechs Partien auf ihrem Konto und würden damit den bisher besten Saisonstart in Liga eins hinlegen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Kurios: Auch Gladbach kann einen Rekord aufstellen - allerdings einen negativen!

Gladbach droht historische Negativbilanz

Gladbach verlor bislang jedes seiner vier Heimspiele gegen Leipzig. Fünf Heimniederlagen am Stück gegen ein und den selben Klub gab es in der langen Klubgeschichte der Borussia bislang nur einmal - gegen Borussia Dortmund. Es droht also die Einstellung dieser Marke. (SERVICE: Der Spielplan der Bundesliga)

Überhaupt sind die Sachsen der Angstgegner von Gladbach. In bisher acht Partien gegen die Fohlen verlor der aktuelle Tabellenführer noch kein einziges Mal und schoss immer mindestens ein Tor.

Vor diesem Duell hat Leipzig aber nicht die besten Voraussetzungen. Es gilt das 0:5 abzuschütteln.

Doch Gladbachs Coach Marco Rose lässt sich von dem Ausrutscher des Konkurrenten nicht blenden. Er erwartet einen Gegner, der "richtig gut drauf ist, mit hohem Tempo und toller Qualität kommt. In Sachen Pressing haben sie noch einmal draufgepackt, das wird eine sehr herausfordernde Aufgabe."

Nagelsmann fehlt Mukiele verletzt

Mönchengladbach, das bereits am Dienstag gegen Real Madrid 2:2 spielte, hatte 24 Stunden mehr Regeneration und nicht die Anreise. "Das ist sicherlich kein Vorteil", so Nagelsmann.

Ihm fehlt neben den Langzeitverletzten Lukas Klostermann und Konrad Laimer auch Nordi Mukiele. Der Franzose laboriert an einem kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Dafür soll Tyler Adams wieder helfen. Eine zweite MRT-Untersuchung bestätigte die erste Diagnose, wonach es sich um keine strukturelle Verletzung handelt. Der US-Amerikaner ist also einsatzbereit.

Lazaro bei Gladbach vor dem Debüt?

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Amadou Haidara. Er durfte die Corona-Quarantäne verlassen, konnte sich aber nur eingeschränkt fithalten.

Amadou Haidara hat seine häusliche Corona-Quarantäne beendet. Am Freitagmittag aber stand noch das Okay des Gesundheitsamtes für die Rückkehr ins Mannschaftstraining aus. Der Malier hat sich zwei Wochen lang nur sehr eingeschränkt fithalten können, dennoch will ihn Nagelsmann eventuell für einen Kurzeinsatz mitnehmen.

Auch bei Gladbach entscheidet sich ein Einsatz noch spontan - von Neuzugang Valentino Lazaro. Nach seinem Muskelbündelriss wird er demnächst mitmischen und sein Pflichtspiel-Debüt für die Borussia erleben. "Er ist voll im Mannschaftstraining, und das sieht bei ihm sehr gut aus", berichtet Rose. Er sei "eine Option".

