Nach dem vielversprechenden Start in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt in der Länderspielpause einen Rückschlag erlitten. Die Hessen verloren ohne ihre Nationalspieler in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers 0:3 (0:1).

Tuta (15.) mit einem Eigentor und Patrick Sontheimer per Doppelpack (57., 68.) trafen für die Gäste. Jabez Makanda verpasste das mögliche 1:3 vom Elfmeterpunkt (87.).

Bei den Frankfurtern, die aus den ersten drei Ligaspielen sieben Punkte geholt hatten, kam Neuzugang Amin Younes zu seinem ersten Einsatz. Der ehemalige Schalker Markus Schubert stand in Halbzeit eins erstmals nach seinem Wechsel im Eintracht-Tor.