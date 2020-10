Erling Haaland muss bei Borussia Dortmund eine Zwangspause einlegen.

Der norwegische Torjäger fehlt dem BVB im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) aufgrund von Knieproblemen. Das teilten die Dortmunder vor dem Anpfiff mit.

Kehl geht von Haaland-Comeback in der Champions League aus

"Unter der Woche in der Champions League wird er wieder dabei sein", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, vor dem Spiel bei Sky. "Wir haben einen sehr breiten Kader und rotieren dann wieder auf einigen Positionen."

Die Dortmunder treten am Mittwoch in der Königsklasse beim FC Brügge ein. Haaland ist in der laufenden Saison mit acht Toren in neun Pflichtspielen Dortmunds Toptorjäger. Allein in der Bundesliga traf der 20 Jahre alte Angreifer in den ersten fünf Spielen fünfmal.