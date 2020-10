Der FC Schalke 04 hat den Vertrag eines Talents verlängert.

Can Bozdogan, der in der Partie gegen Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) in der Startelf steht, gab vor Anpfiff per Einspieler auf dem Videowürfel der Schalker Arena seine Vertragsverlängerung bis 2024 bekannt.

"Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft. Glück auf", sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Anzeige

"Ich kannte Can vor meinem Engagement auf Schalke schon aus den U-Mannschaften des DFB. Er ist ein feiner Techniker, hat ein exzellentes Spielverständnis und sucht immer den direkten Weg zum Tor. Wichtig ist nun, dass er den eingeschlagenen Weg weiter so fleißig und voller Motivation fortsetzt", ergänzte Baum.

Bozdogan spielte in der Jugend lange für den 1. FC Köln, seit 2019 steht er bei Schalke unter Vertrag.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst