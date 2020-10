Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt zog sich Alphonso Davies nach nur einer Minute ohne Gegnereinwirkung einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

Könnte diese Verletzung eine Folge der hohen Belastung sein? Dieser Meinung ist zumindest Trainer-Legende Ewald Lienen.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

"Davies läuft über den Platz und knickt völlig unbedrängt um. Das ist für mich eine Frage der Konzentration", sagte der technische Direktor des FC St. Pauli im CHECK24 Doppelpass bei SPORT1. "Da ist eine Ermüdung da. Da war keine Spannung und irgendwann passieren solche Dinge."

Der Shootingstar der vergangenen Saison stand in diesem Jahr aber bisher nur in vier von neun Partien in der Startelf.

Nicht nur die vielen Spiele im Verein seien laut Lienen ein Problem: "Spieler, die in Nationalmannschaften spielen, können sich kaum noch erholen. Das ist etwas Wichtiges. Bei Thomas Müller sieht man, wie er aufblüht. Er hat die Länderspiele nicht und konnte sich mehr erholen."

Es gehe darum, "Erholungsmöglichkeiten" zu schaffen. Lienen prophezeite, dass "das Belastungsthema […] uns dauerhaft" verfolgen werde.