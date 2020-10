Die Abstellungen der Bundesliga-Profis zu ihren Nationalmannschaften in der vergangenen Woche sorgen bei den Vereinen für großen Ärger.

So energisch wie Alexander Rosen von der TSG Hoffenheim hat sich aber noch kein Vereinsvertreter gegen die Abstellungen gewandt. Der Sportdirektor der Kraichgauer redete sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund regelrecht in Rage. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund JETZT im LIVETICKER).

Nicht nur für die Vereine, die ja die Spieler bezahlten, sei das nicht hinnehmbar. Auch die Spieler selbst würden nicht gern zu den Länderspielen reisen, behauptete Rosen bei Sky.

"Die Jungs haben keinen Bock darauf, in der Weltgeschichte herumzureisen und drei Spiele in einer Woche zu machen", echauffierte sich der 41-Jährige. "Sie hatten schon bei der Abreise ein ungutes Gefühl."

TSG muss auf Duo verzichten, Dortmund auf Haaland

Hoffenheim muss gegen den BVB auf die beiden Leistungsträger Julian Baumgartlinger und Munas Dabbur verzichten. Beide bräuchten eine Pause nach den Anstrengungen der zurückliegenden Länderspiele, erklärte Rosen.

Bei den Dortmundern steht Erling Haaland deshalb nicht in der Startelf. Der Norweger hatte mit der Nationalmannschaft in den letzten sieben Tagen drei Spiele über 90 Minuten bestreiten müssen.

Rosen regte an, dass sich die Bundesliga-Vereine vor der nächsten Abstellungsperiode im November zu diesem Thema noch einmal abstimmen sollten und kündigte an, im äußersten Fall in Zukunft seine Spieler nicht abstellen zu werden.