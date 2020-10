Die Entscheidung zwischen den Pfosten ist gefallen: Nach SPORT1-Informationen lässt Trainer Lucien Favre für das heutige Pott-Derby gegen Schalke 04 (18.30 Uhr) Roman Bürki wieder ins BVB-Tor.

Der Stammtorhüter stand in den letzten beiden Pflichtspielen in der Champions League gegen Lazio Rom (1:3) und in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim (1:0) überraschenderweise nicht mehr im zwischen den Pfosten, wurde durch Marwin Hitz (33) vertreten.

Favre sagte am Donnerstag noch auf der Pressekonferenz: "Roman war ein wenig krank und verletzt. Er hat das Pokalspiel und ein Auswärtsspiel in der Bundesliga verpasst. Wir werden sehen. Mehr kann ich nicht sagen."

Jetzt ist die Entscheidung gefallen!

Damit wird der 29-jährige Schweizer zu seinem dritten Einsatz in der laufenden Bundesliga-Saison kommen.