Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist noch lange nicht in Bayern-Form. Acht Tage vor dem ultraschwierigen Ligaspiel beim deutschen Rekordmeister unterlagen die Bremer am Freitag in einem Testspiel über 3x35 Minuten dem Zweitligisten FC St. Pauli 2:4.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt probierte viel aus und wechselte insgesamt elfmal, allerdings nur einmal vor Beginn des letzten Drittels. Die Abwehr war enorm anfällig. Abedenego Nakishi traf für Werder zum Endstand, St. Paulis Christian Vieth war ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:2 unterlaufen.