Teenager Giovanni Reyna von Borussia Dortmund darf auf sein Debüt für die Nationalmannschaft der USA hoffen.

Der 17-Jährige, der auch für England, Portugal und Argentinien spielberechtigt wäre, steht im Aufgebot für die Tests am 12. November in Wales und am 16. November in Wiener Neustadt gegen Panama.

Nationaltrainer Gregg Berhalter hatte Reyna schon im März nominiert, damals waren die Spiele aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Reyna wurde 2002 im englischen Durham geboren, sein Vater Claudio ist argentinischer und portugiesischer Herkunft. Giovanni Reyna wäre erst der zwölfte Spieler, der vor seinem 18. Geburtstag für das US-Team zum Einsatz kommt. Reyna wird am 13. November 18, also einen Tag nach dem Spiel gegen Wales.

"Gio kann bei uns für die Zukunft eine enorm wichtige Rolle einnehmen", prophezeit Berhalter vor einigen Monaten im Gespräch mit SPORT1. "Seine Entwicklung in Dortmund ist großartig. Er macht einen tollen Job. An dieser Stelle muss man auch den BVB loben, der einen tollen Plan mit Reyna hat und ihn Stück für Stück an die Profis ranführt", so Berhalter damals weiter.

FC Bayern: Chris Richards nominiert

Erstmals im Aufgebot steht zudem der 20 Jahre alte Chris Richards von Bayern München. Aus der Bundesliga sind darüber hinaus John Brooks (VfL Wolfsburg), Tyler Adams (RB Leipzig) und Josh Sargent (Werder Bremen) dabei. Das Team trifft sich am 8. November in Cardiff.

Da die US-Profiliga MLS noch spielt, stehen ausschließlich Akteure im Aufgebot, die außerhalb der USA spielen.

