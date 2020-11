Beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen strebt der Aufsichtsrat eine erneute Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann an. "Wir haben uns entschieden, entsprechende Gespräche aufzunehmen", sagte Marco Bode, Vorsitzender des sechsköpfigen Kontrollgremiums, dem Internet-Portal Deichstube.

Baumann, wie auch sein ehemaliger Bremer Teamkollege Bode, ehemaliger Nationalspieler, gehört seit 2016 der Geschäftsführung bei den Hanseaten an. Nach anfänglichen Erfolgen geriet der 45-Jährige in der vergangenen Saison im Zuge der sportlichen Talfahrt bei den Norddeutschen in die Kritik. Erst in der Relegation konnte der SV Werder den drohenden zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte abwenden.

Beim Bundesliga-Neunten hofft man auf eine Einigung bis Jahresende. Anders als sonst üblich wird der Aufsichtsrat noch bis Frühjahr 2021 im Amt blieben. Die eigentlich in dieser Woche geplante Mitgliederversammlung mit einer Neuwahl des Kontrollgremiums wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben und soll voraussichtlich im März kommenden Jahres nachgeholt werden.