Bühne frei für das Gipfeltreffen!

Am 7. Spieltag der Bundesliga (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan) ist es endlich wieder soweit. Der deutsche Meister FC Bayern München muss beim Dauerherausforderer Borussia Dortmund antreten.

Um der Bedeutung des von den Fans lange erwarteten Duells der beiden deutschen Topteams gerecht zu werden, hat die DFL das Spiel zum Topspiel am Samstagabend auserkoren. (Bundesliga, 7. Spieltag: Borussia Dortmund - Bayern München, Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dass die Teams für den deutschen Klassiker in Topform sind, bewiesen sie unter der Woche in der Champions League. Nach unerwarteten Startschwierigkeiten pflügte der deutsche Rekordmeister mit 6:2 über den FC Salzburg hinweg und erzielte als erstes Team überhaupt vier Tore in der Schlussviertelstunde in einem Champions-League-Match. Die Dortmunder ihrerseits triumphierten mit 3:0 in Brügge. Erneut war es Super-Norweger Erling Haaland, der Schwarz-Gelb zum Sieg schoss.

Bei Dortmunds Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, ist die Vorfreude auf das deutsche Gigantenduell schon groß. "Wir sind auch gut drauf, die beiden besten Mannschaften in Deutschland momentan treffen aufeinander, beide haben einen guten Lauf", sagte er direkt im Anschluss an den Sieg in Brügge und gab seinem Team die Marschroute vor: "Wir müssen mutig sein, wir müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen."

Neben den drei Punkten belohnt sich der Sieger des Duells auch der mit der Tabellenführung. Aktuell stehen die Münchner mit 15 Punkten an der Spitze, liegen aber nur dank des besseren Torverhältnisses vor dem zweitplatzierten Erzrivalen (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga) - eine Motivation, die aber während der 90 Minuten im deutschen Prestigeduell nur von zweitrangiger Bedeutung sein dürfte.

102-mal standen sich die Bayern und der BVB bereits in der Bundesliga gegenüber. Dabei ging München 48-mal als Sieger vom Platz, während Dortmund 25 Spiele für sich entscheiden konnte. 29-mal trennten sich beide Teams unentschieden.

Viel interessanter aus Quotensicht ist jedoch die Tatsache, dass bisher 322 Tore in den 102 Bundesligaduellen fielen. 200-mal jubelten die Bayern, 122 Tore gingen auf das Konto der Schwarz-Gelben. Damit ist es mit über 3,1 Toren im Schnitt die torreichste Spielpaarung der aktuellen Bundesligateams.

Borussia Dortmund hat nach sechs Spieltagen bereits 13 Tore auf den Konto - fünf Treffer steuerte Dortmunds Super-Norweger Erling Haaland bei. Die Bayern-Abwehr zeigt sich in der Bundesliga bislang mit neun Gegentreffern nicht immer sattelfest.

Auch in der Champions League sucht der deutsche Rekordmeister mit drei Gegentreffern nach drei Spieltagen noch die absolute Souveränität in der Verteidigung. Allerdings hat das Team von der Isar in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man in den wichtigen Spielen absolute Topleistungen abrufen kann.

