Mit dem 109. Aufeinandertreffen von Bayern München und Werder Bremen wird das Duell der einstigen Nord-Süd-Rivalen endgültig zum Evergreen der Bundesliga.

Keine Paarung gab es in der Ligahistorie öfter. Bayern-Trainer Hansi Flick kann in seinem 50. Pflichtspiel an der Seitenlinie des Rekordmeisters wettbewerbsübergreifend den 23. FCB-Sieg in Folge gegen den SV Werder (Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) einfahren.

Mit einem Dreier würde der FC Bayern zugleich die Tabellenführung festigen, Verfolger RB Leipzig trifft erst am frühen Abend auf Eintracht Frankfurt (Service: Die Tabelle der Bundesliga). Am späten Samstagabend gastiert zudem der BVB bei Hertha BSC. (Bundesliga: Alle Spiele im LIVETICKER)

Bayern - Bremen: FCB ohne Kimmich und Tolisso

Flick fordert erneut einen Auftritt wie zuletzt beim 3:2 im Spitzenspiel in Dortmund. "Das Spiel hat gezeigt, welche Qualität und Mentalität wir haben. Das will ich auch sehen", sagte er.

Allerdings muss Flick auf seine Defensivzentrale im Mittelfeld verzichten. Joshua Kimmich verletzte sich gegen den BVB, Weltmeister Corentin Tolisso kehrte mit muskulären Problemen von der französischen Nationalmannschaft zurück. Dafür steht der 18-jährige Tanguy Nianzou nach überstandener Oberschenkelverletzung erstmals im Bayern-Kader. Marc Roca, im Oktober von Espanyol Barcelona verpflichtet, winkt nach seinem einminütigen Bundesliga-Debüt in Köln mehr Einsatzzeit.

Bundesliga heute: Findet Gladbach zurück in die Spur?

Borussia Mönchengladbach will nach der spektakulären 3:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause gegen den FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Das Team von Trainer Marco Rose muss allerdings auf den am Coronavirus erkrankten Alassane Pléa verzichten. (Service: Spielplan und Ergebnisse)

Dafür steht Mittelfeldstratege Denis Zakaria wieder zur Verfügung. Der Schweizer Nationalspieler feiert nach achtmonatiger Pause seine Rückkehr in den Kader. Zakaria werde "auf der Bank sitzen und natürlich auch eine Option sein", kündigte Rose an.

Bayer Leverkusen hat sich dank des Erfolgs gegen die Gladbacher in der Spitzengruppe festgesetzt und steht bei Aufsteiger Arminia Bielefeld auf dem Papier vor einer Pflichtaufgabe. Die Arminia hat indes nach der 0:5-Klatsche bei Union Berlin etwas gutzumachen.

Bundesliga live: Schalke hofft auf Befreiungsschlag

Der seit 23 Bundesligaspielen sieglose FC Schalke 04 unternimmt gegen den bislang noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg einen neuen Anlauf, den ersehnten Befreiungsschlag zu landen.

Trainer Manuel Baum klärte im Vorfeld der Partie laut WAZ die Torhüterfrage und entschied sich für den von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Frederik Rönnow. Beim 4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Schweinfurt hatte Ralf Fährmann das Schalker Tor gehütet.

Außerdem trifft die zuletzt von mehreren Coronafällen gebeutelte TSG Hoffenheim im baden-württembergischen Vergleich auf den stark gestarteten VfB Stuttgart.

So können Sie die Bundesliga live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: Bundesliga-Liveticker bei SPORT1.de und SPORT1 App