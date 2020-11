Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht bei den weiterhin sieglosen Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und 1. FC Köln eklatante Mängel nicht nur im Sportlichen.

Matthäus: "Was dort gerade passiert, ist einfach nur traurig."

"Was dort gerade passiert, ist einfach nur traurig. Da hilft auch langsam kein Reden mehr und die Trainer können offensichtlich auch nichts mehr groß ausrichten. Wenn diese Teams einen besseren Charakter hätten, würden sie das von sich aus schaffen, sich zusammenreißen und endlich mal ein Spiel gewinnen", schrieb Matthäus (59) in seiner Sky-Kolumne.

Köln und Schalke liegen mit jeweils drei Punkten am Ende der Tabelle. Während der FC seit 18 Spielen auf einen Sieg wartet, ist Schalke sogar seit 24 Partien ohne Dreier - und jagt damit den Rekord von Tasmania Berlin (31).

Eklatante Mängel nicht nur im Sportlichen

Als Absteiger will Matthäus die beiden Traditionsklubs zwar noch nicht abtun. "Aber klar ist, dass im Abstiegskampf nicht nur die Qualität, sondern oftmals die Einstellung und Mentalität ausschlaggebend sind. Und das ist aktuell das größte Manko, sowohl in Köln auch bei S04. Da ist bei beiden wenig bis nichts zu spüren in Sachen Zusammenhalt, Einheit, Teamgedanke", schrieb der frühere Welt- und Europameister.

Ein (erneuter) Trainerwechsel würde nichts bringen, meint er. "Es ist zu einem Großteil jetzt die Mannschaft und ihre Einstellung zum Beruf gefragt", erklärte Matthäus.