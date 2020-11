Eintracht Frankfurt hat in der Länderspielpause einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor ohne ihre Nationalspieler am Donnerstag das Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg 0:2 (0:0). Johannes Geis (47.) und Felix Lohkemper (86.) trafen für die Gäste.

In der Bundesliga empfangen die Hessen, die seit vier Partien auf einen Sieg warten, am 21. November (18.30 Uhr) RB Leipzig. Vor gut einem Monat unterlag Frankfurt schon in einem Testspiel den Würzburger Kickers mit 0:3.