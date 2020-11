Frankfurt/Main (SID) - Ex-Nationalspieler Amin Younes ist vom Coronavirus genesen und steht dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Punktspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler konnte zwei negative Tests in Folge aufweisen und kehrte am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück, wie die Hessen mitteilten. Am 17. November hatte der Klub die Corona-Infektion des 27-Jährigen vermeldet.