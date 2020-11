Joshua Kimmich hat sich erstmals nach seiner Knie-Operation zu Wort gemeldet - wenn auch nur in geringem Umfang.

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München postete auf Instagram ein Bild von sich vor einer Bergkulisse und versah dieses mit den Worten "Uffi gehts!" sowie mehreren Hashtags.

Dabei strahlte Kimmich positive Energie aus und hob zur Untermalung dessen beide Daumen.

Der 25-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Topspiel der Bayern bei Borussia Dortmund (2:3) bei einem Foul an Erling Haaland verletzt und war am Sonntag am Außenmeniskus operiert worden.

Vor Januar 2021 rechnen die Münchner nicht damit, dass Kimmich eingesetzt werden kann. Damit fällt er sowohl im Jahresendspurt der Bayern als auch für die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft aus.

