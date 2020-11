Köln (SID) - Die 0:6-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am vergangenen Dienstag in Sevilla gegen Spanien hat keinen Einfluss auf die TV-Quoten in der ARD-Sportschau mit der Bundesliga-Berichterstattung am Samstag gehabt. 4,94 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten bei den Zusammenfassungen der Erstligapartien am Samstag das Erste ein.

Die vergangenen vier Spieltage erreichten 4,21, 4,45, 4,27 und 4,71 Millionen Fernsehzuschauer. Beim Gesamtpublikum kam die Sendung mit Moderatorin Jessy Wellmer am Samstag auf 19 Prozent. Das berichtete das Onlineportal quotenmeter.de.