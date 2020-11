Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin hält trotz des starken Saisonstarts nichts von Europacup-Spekulationen. "Es ist doof und dumm, über Europa nachzudenken", sagte der Schweizer am Montag: "Das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, können wir uns - je nachdem, wie viele Spieltage noch zu spielen sind - über eine andere Zielsetzung Gedanken machen."

Union hatte am Sonntag beim 1. FC Köln mit 2:1 (1:1) gewonnen und liegt in der Tabelle mit starken 15 Punkten auf Rang fünf. RB Leipzig auf Champions-League-Rang vier ist nach acht Spieltagen nur zwei Zähler entfernt. Die Berliner waren vor der vergangenen Saison erstmals in die Bundesliga aufgestiegen und hatten in ihrer Premieren-Spielzeit als Elfter achtbar die Klasse gehalten.