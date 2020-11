Köln (SID) - Stürmer-Star Robert Lewandowski vom Rekordmeister Bayern München ist für die Auszeichnung des Weltfußballers nominiert worden. Der polnische Nationalspieler gehört wie Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und der ehemalige Münchner Thiago (FC Liverpool) zu den elf Kandidaten, die der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt gab. Nationaltorhüter Manuel Neuer, bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres noch in der Endauswahl, ist dagegen nicht vertreten.

Bei den Frauen steht Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) zur Wahl. Trainer Hansi Flick, der mit Bayern in der vergangenen Saison das Triple geholt hatte, zählt wie Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp zu den Nominierten für die Auszeichnung zum Welttrainer. Die Nationaltorhüter Neuer (Bayern München) und Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) stehen auf der Kandidaten-Liste für den Welttorhüter.

Neben den Spielführern und Cheftrainern der Nationalteams aus aller Welt und über 200 Medienvertretern stimmen auch die Fans in einem Online-Voting darüber ab, wer als bester Spieler bzw. beste Spielerin und Trainer/Trainerin im Männer- sowie Frauenfußball ausgezeichnet wird. Die Abstimmung dauert vom 25. November bis 9. Dezember. Die drei Finalisten werden am 11. Dezember bereits bekannt gegeben, die Ehrungen finden am 17. Dezember online statt.