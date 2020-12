Jerome Boateng und David Alaba haben sich auch von Corona nicht aufhalten lassen. Das Innenverteidiger-Duo des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hat per Video-Call einige kranke Kinder in der Haunerschen Kinderklinik in München, in der Charite in Berlin und im Wiener St. Anna Kinderspital angerufen. Auf diesem Wege machten sie den Kindern, deren Familien aber auch den Ärzten und Pflegekräften vor Weihnachten eine große Freude und gaben ihnen nochmals zusätzliche Motivation und Kraft.

Da der alljährliche Besuch von Kindern in Kliniken dieses Jahr aufgrund der Hygiene-Situation und des engen Spielplans nicht möglich war, ließen sich Boateng und Alaba etwas Besonderes einfallen. "Jerome und ich haben überlegt, wie wir trotzdem irgendwie für gute Laune sorgen können. Und ich glaube, es ist uns ganz gut geglückt", sagte Alaba, "auch wir beide hatten richtig Spaß zu sehen, wie glücklich die Kinder waren."

Ergänzend zu der Video-Überraschung hatten die beiden Bayern-Stars vorab bereits Trikots und Süßigkeiten an die Kliniken geschickt, schon während der Gespräche präsentierten viele Kinder mit Stolz ihre neuen Trikots mit den Rückennummern der beiden.