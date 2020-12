In der Bundesliga steigt an diesem Wochenende der elfte Spieltag. In der Konferenz am Samstagnachmittag sind einige interessante Partien dabei, unter anderem mit Dortmund, Gladbach und Leipzig.

Die Schwarz-Gelben haben unter der Woche mit 2:1 bei Zenit St. Petersburg gewonnen und damit den Gruppensieg in der Champions League klar gemacht.

"Ich bin mit dem Abschneiden in der Gruppenphase sehr zufrieden. Wir wollten uns früh qualifizieren und Gruppenerster werden, das haben wir beides geschafft. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir in Rom nicht gut gestartet sind", sagte Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz.

Dortmund muss mal wieder gewinnen

In der Bundesliga ist der Aufsteiger aus Stuttgart zu Gast. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo steht mit 14 Punkten auf Platz acht der Tabelle. "Stuttgart bringt richtig Power im Spiel nach vorne mit, sie haben viel Durchschlagskraft", urteilte BVB-Coach Lucien Favre. (Bundesliga: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Dortmund muss nach zwei sieglosen Spielen in Folge wieder einen Dreier einfahren, damit der Anschluss zur Spitze nicht verloren geht. (Tabelle der Bundesliga)

Einen wesentlich spannenderen Champions-League-Abend als der BVB durchlebte Borussia Mönchengladbach, das mit 0:2 bei Real Madrid verlor und dennoch den Einzug ins Achtelfinale feiern durften.

Gladbach gegen euphorisierte Herthaner

Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Marco Rose Hertha BSC. Während die Fohlen zuletzt nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinauskamen, sind die Berliner von ihrem 3:1-Derbysieg gegen Stadtrivale Union beflügelt. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Wir entwickeln uns stetig weiter. Gegen Spitzenteams haben wir schon gute Leistungen gezeigt. Unser Ziel ist es, gegen solche Gegner nicht nur gute Spiele abzuliefern, sondern auch zu punkten. Für uns ist das Spiel eine super interessante Herausforderung", sagte Hertha-Coach Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz.

Gladbach braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Berlin könnte sich mit einem Sieg erstmal aus den unteren Tabellenregionen verabschieden.

Für RB Leipzig waren die vergangenen Tage enorm wichtig. Erst stand das Gipfeltreffen in der Bundesliga beim FC Bayern an (3:3). Dann folgte das erfolgreiche Gruppenfinale in der Champions League gegen Manchester United (Spielplan der Bundesliga).

Unterschiedliche Welten bei Leipzig gegen Bremen

Anders sieht die Lage beim Gegner aus. Der SV Werder Bremen konnte keines der vergangenen sieben Spiele in der Bundesliga gewinnen. Die Grün-Weißen stehen nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. (Bundesliga: RB Leipzig - Werder Bremen am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Bremen wird am Samstag die frischere Mannschaft auf dem Feld sein und versuchen, über viel Elan und Körperlichkeit ins Spiel zu kommen, um uns so zur Niederlage zu drängen. Da müssen wir dagegenhalten", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Außerdem spielt noch der SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld (Bundesliga, 15.30 Uhr: SC Freiburg - Arminia Bielefeld im LIVETICKER) und der FSV Mainz 05 empfängt den 1. FC Köln (1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

