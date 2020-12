BVB-Trainer Edin Terzic setzt in seinem zweiten Spiel an der Seitenlinie erneut auf Sturmjuwel Youssoufa Moukoko in der Startaufstellung.

Im Vergleich zu seinem Debüt am Dienstag bei Werder Bremen (2:1) nimmt Terzic beim Freitagsspiel bei Union Berlin (Bundesliga: Union Berlin - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). zwei personelle Änderungen in seiner Anfangsformation vor. Emre Can rückt für Jude Bellingham in die Mannschaft und Thomas Meunier ersetzt Mateu Morey.

Auf der anderen Seite setzt Union-Trainer Urs Fischer auf BVB-Schreck Marius Bülter von Beginn an. Der Mittelfeldspieler, der in der Vorsaison gegen die Dortmunder doppelt getroffen hatte, verdrängt den defensiveren Niko Gießelmann aus der ersten Elf.

Die Aufstellungen der Partie Union Berlin - BVB:

Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Bülter, Griesbeck, Prömel, Teuchert - Becker, Awoniyi

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

Union Berlin - Borussia Dortmund - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Harm Osmers

Spielort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin-Köpenick)

Anpfiff: 20.30 Uhr

TV: ZDF

Spiel-Liveticker: Union Berlin - Borussia Dortmund im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App