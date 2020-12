Bundesliga heute LIVE im Ticker verfolgen:

Bundesliga heute: FC Bayern will Tabellenführung zurück

Der FC Bayern bekommt es am 12. Spieltag der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun (Bundesliga: FC Bayern - VfL Wolfsburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 1:1-Patzer gegen Union Berlin am vergangenen Samstag ist der Triple-Sieger in der Bundesliga nur noch die Nummer 2 und will die Tabellenführung zurück (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Wer ersetzt Goretzka?

In Berlin hatte sich zu allem Überfluss auch noch mit Leon Goretzka ein Stabilisator im Bayern-Mittelfeld verletzt. Der Nationalspieler wird nun gegen Wolfsburg fehlen.

Wer ihn ersetzen wird, wollte Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz nicht verraten. "Da gibt es mehrere Möglichkeiten und da können Sie gerne rätseln", meinte der Coach lediglich.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso - Gnabry, T. Müller - L. Sané, Coman - Lewandowski

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst

Bundesliga heute: TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Bayern-Verfolger Leipzig, ebenso wie der Rekordmeister mit 24 Punkten auf dem Konto, könnte bei einem Sieg im Duell mit Hoffenheim ebenfalls an die Spitze klettern. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Allerdings bräuchte der Champions-League-Achtelfinalist dafür gleich mehrfache Schützenhilfe. (SERVICE: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)

Bundesliga heute: 1. FC Köln - Bayer Leverkusen - verteidigt Bayer Platz 1?

Tabellenführer Leverkusen hat unterdessen ein doppeltes Highlight vor der Brust. Nicht nur, dass die Werkself gegen ein Team aus dem Keller beste Chancen hat, den Platz an der Sonne zu verteidigen - gegen den 1. FC Köln steht auch noch das Rheinische Derby an. (Bundesliga: 1. FC Köln - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Bayer kommt mit einem Lauf von vier Bundesliga-Siegen in Serie bestens in Form nach Köln. Der FC ist seinerseits drei Partien ungeschlagen und hat sich so im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft verschafft.

Bundesliga: Arminia Bielefeld - FC Augsburg - Duell der Krisenklubs

Tief im Tabellenkeller kämpft Aufsteiger Arminia Bielefeld gegen den Abstieg. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen gelang dem Team von der Alm, das nun den FCA empfängt. (Bundesliga: Arminia Bielefeld - FC Augsburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Ein Erfolg im direkten Duell mit Augsburg wäre für Bielefeld enorm wichtig. Die Schwaben warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und würden durch eine Niederlage gegen die Arminia tiefer in den Keller rutschen.

