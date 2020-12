In der Bundesliga kommt es am 10. Spieltag am Sonntag zum Mittelfeldduell: Werder Bremen (11 Zähler) empfängt den punktgleichen VfB Stuttgart (15.30 Uhr: Werder Bremen - VfB Stuttgart im LIVETICKER).

Beide Teams mussten in der vergangenen Woche eine Niederlage einstecken - es war jeweils aber erst die zweite Pleite der Saison. Werder verlor in einem spektakulären Spiel mit 3:5 beim VfL Wolfsburg, Stuttgart musste sich dem FC Bayern mit 1:3 geschlagen geben (SERVICE: Die Bundesliga-Tabelle).

"Jeder weiß, dass auf dem Spiel jetzt ein gewisser Druck drauf ist, aber das drückt nicht die Lust und die Motivation, am Wochenende hier zu Hause Punkte zu holen", sagte Florian Kohfeldt. Sein Team hat zuletzt am 3. Spieltag am 3. Oktober gewonnen und blieb seitdem in sechs Partien sieglos (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan).

Auch Stuttgart sehnt Sieg herbei

Bremens Trainer muss allerdings lange ohne Niclas Füllkrug (Wade) und Milot Rashica (Sehnenverletzung im linken Oberschenkel) auskommen.

VfB-Coach Pellegrino Matarazzo zeigte sich am Freitag zuversichtlich: "Wenn wir so Fußball spielen wie zuletzt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder dreifach punkten." Stuttgart konnte die vergangenen fünf Spiele nicht für sich entscheiden.

