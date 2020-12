vergrößernverkleinern Der FC Bayern holte in diesem Sommer den achten Meistertitel in Folge © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der FC Bayern schießt Tore am Fließband, kassiert aber auch so viele wie zuletzt 1981/82. Sind die Bayern in dieser Saison fällig? Die Frage der Woche.