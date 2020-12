Mario Götze hat Gespräche mit Bayern München über eine mögliche Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister bestätigt. "Wir haben im Sommer offen über meine Zukunft gesprochen, über Bayerns Pläne. Sie haben gesagt, dass sie mich als Menschen und Spieler schätzen und sich mich schon noch mal bei Bayern hätten vorstellen können", sagte der WM-Held von 2014 im Interview mit der Sport Bild.

Götze verließ Borussia Dortmund schließlich ablösefrei Richtung PSV Eindhoven. Dass bei seinem Abschied von den Schwarz-Gelben der Eindruck erweckt wurde, er habe wegen zu hoher Gehaltsforderungen keinen neuen Vertrag bekommen, stößt bei Götze noch immer bitter auf. "Das war eine Sache, die man eleganter hätte lösen können", sagte der 28-Jährige: "Ich war schon enttäuscht, dass das so dargestellt wurde. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Geld ist nicht mein Antrieb."

In Eindhoven blüht Götze auf, auch weil er nicht mehr so im Fokus steht wie noch zu Bundesligazeiten. Sportlich fühlt er sich an die Dortmunder Meisterjahre 2011 und 2012 unter Trainer Jürgen Klopp zurückerinnert. "Auch wir versuchen, guten und attraktiven Offensivfußball zu spielen mit viel Power", sagte Götze: "Ajax ist genau wie Bayern damals der klare Favorit auf den Titel."