Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seine Fans mit einer stadtweiten Fahnenaktion auf das Derby gegen Union Berlin eingestimmt. Vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) weht in allen zwölf Berliner Bezirken insgesamt eine gut fünfstellige Anzahl an Hertha-Flaggen.

Die Aktion läuft unter dem Motto "Wo die Fahnen blau-weiß weh?n" und die Flaggen dürfen von Fans mitgenommen werden. Das Derby im Olympiastadion findet wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt.