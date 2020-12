RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat trotz der sportlich guten Entwicklung der Mannschaft im abgelaufenen Jahr vor zu großen Erwartungen gewarnt. Man werde jetzt nicht automatisch einen Titel fordern, sagte Mintzlaff bei Sky90.

Der Klub habe sich in den letzten elf Jahren seit seiner Gründung rasant entwickelt und seine Ziele mehr und mehr nach oben geschraubt. "Jetzt von einem Titel zu sprechen und uns das als Ziel zu setzen, ist ein Stück weit zu hoch gegriffen. Es wirkt dann auch nicht mehr so, als hätten wir noch die Bodenhaftung", sagte Mintzlaff.

Der Leipziger Klubchef räumte aber auch ein, dass die Mannschaft hochambitioniert sei. "Natürlich wollen wir alles in die Waagschale werfen, um 2021 zu einem spannenden Jahr zu machen", sagte Mintzlaff. Dazu müsse die Mannschaft jedoch konstant auf einem höheren Niveau spielen und 34 gute Spiele abliefern.

Anzeige

Leipzig beendete das Jahr 2020 in der Bundesliga nach dem 0:0 am Samstag gegen den 1. FC Köln auf dem dritten Platz. In der Champions League lösten die Sachsen zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die K.o.-Runde.