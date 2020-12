Bayern München geht als Favorit in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Verfolger RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der Sportwettenanbieter bwin hat für den Rekordmeister eine Sieg-Quote von 1,45 notiert. Sollten die Leipziger das fünfte Aufeinandertreffen in der Allianz Arena erstmals für sich entscheiden, wird das Sechsfache ausgezahlt.

Die Chancen von Schalke 04, gegen den Tabellendritten Bayer Leverkusen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) den ersten Saisonsieg einzufahren, sind mit einer Quote von 5,50 gering.