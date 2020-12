Sebastian Hoeneß sehnt das Ende der Misere herbei. "Das Spiel ist natürlich besonders wichtig", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vor der Partie zum Abschluss des 10. Spieltags am Montag gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN): "Wir müssen bereit sein für den langersehnten Dreier."

Tatsächlich liegt der bislang letzte TSG-Sieg mittlerweile zehn Wochen zurück. Nach dem furiosen 4:1 am 2. Spieltag gegen Rekordmeister Bayern ging bei den Kraichgauern nicht mehr viel. In sieben Partien ohne Sieg holte der Klub des Mehrheitseigners Dietmar Hopp gerade einmal drei Punkte - was allerdings auch an den zahlreichen Corona-Erkrankungen und Verletzungen lag.

Im Gegensatz zur nationalen Krise stand die internationale Erfolgsserie in diesem Zeitraum. Vier Siege und ein Unentschieden führten dazu, dass die TSG vorzeitig den Gruppensieg in der Europa League geschafft hat und erstmals in ihrer Klubgeschichte in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs eingezogen ist.

Anzeige

"Für die Liga müssen wir die positiven Erlebnisse rund um den Gruppensieg mitnehmen, das muss einfach Aufwind geben", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rudy mit Blick auf das Augsburg-Spiel: "Jetzt muss endlich wieder ein Dreier in der Bundesliga her."

Bei dem Unterfangen müssen die Hoffenheimer ohne die Langzeitverletzten Benjamin Hübner, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic und Konstantinos Stafylidis sowie den gesperrten Dennis Geiger auskommen.

Beim FCA fehlt Stürmer Andre Hahn. Der 30-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Hahn habe keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Die Tests der anderen Teammitglieder sind laut FCA negativ ausgefallen. "Die Hoffenheimer wollen ihre Negativserie gegen uns natürlich beenden. Aber wir werden alles dagegensetzen", sagte Trainer Heiko Herrlich. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, Grillitsch, Sessegnon - Baumgartner - Bebou, Kramaric. - Trainer: Hoeneß

Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Strobl - Caligiuri, Gregoritsch, Vargas - Niederlechner. - Trainer: Herrlich