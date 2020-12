Fußball-Bundesligist Union Berlin bangt in der Englischen Woche um ein Trio. Wie Trainer Urs Fischer am Montag mitteilte, ist der Einsatz von der angeschlagenen Marcus Ingvartsen, Florian Hübner und Christian Gentner für die Partie beim VfB Stuttgart am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) fraglich. Gentner und Ingvartsen waren am Samstag im Heimspiel gegen Bayern München (1:1) dabei gewesen. Der Däne war noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

Zusammen mit dem Aufsteiger gilt Union als die Überraschungsmannschaft der Saison. Während die sechstplatzierten Berliner den Bayern am Wochenende ein Remis abtrotzten, demütigte der Siebte Stuttgart Vizemeister Borussia Dortmund 5:1. Beide Teams kommen auf 17 Punkte. Fischer versuchte jedoch die Euphorie zu dämpfen: "Um von einer Überraschungsmannschaft zu sprechen, muss man bis zum letzten Spieltag warten."