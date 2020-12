Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will sich vor dem Punktspiel am Mittwoch bei Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) nicht von der Krise der Königsblauen blenden lassen. "Die Negativserie ist kein Thema. Wenn man Fernsehen schaut, bekommt man es natürlich gezeigt. Aber wir haben noch nie darüber gesprochen", kommentierte Streich die Schalker Horrorserie von nunmehr 27 Partien ohne Sieg: "Wir wollen auf keinen Fall, dass Schalke näher an uns rankommt."

Der SC-Coach geht davon aus, dass die Gelsenkirchener "hochmotiviert" sein werden. "Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir auf ein kämpferisches Schalke treffen", äußerte Streich am Montag: "Aber sie werden auch auf ein kämpferisches Freiburg treffen."