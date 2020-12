Offensivallrounder Admir Mehmedi (29) wird dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizer klagt seit dem 5:3 in der Vorwoche gegen Werder Bremen über "starke Schmerzen an der Achillessehne", wie Trainer Oliver Glasner (46) vor der Partie beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) sagte: "Das ist sehr schade und bitter."

Auch Kapitän Joshua Guilavogui (30) fehlt dem Tabellenfünften weiterhin. Der Franzose konnte nach seiner Muskelverletzung diese Woche nur individuell trainieren konnte.