Bayer Leverkusen muss bei seinem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen Neuzugang Timothy Fosu-Mensah (23) verzichten. Der Niederländer, der am Mittwoch von Manchester United verpflichtet worden war, muss sich zunächst für fünf Tage in Quarantäne begeben, teilte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit.

Bosz habe mit dem Verteidiger erst ein Mal per Videotelefonat gesprochen, deswegen sei es "schwer zu beurteilen, wie weit und wie fit er ist". Offen ist außerdem, ob das zuletzt angeschlagene Top-Talent Florian Wirtz (17) wieder mitwirken kann. Der Mittelfeldspieler steigt am Donnerstag wieder ins Training ein, im Anschluss will Bosz eine Entscheidung treffen.