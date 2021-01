vergrößernverkleinern Mit der Regenbogenfahne will der FC Augsburg für mehr Toleranz und gegen das Vergessen in der Gesellschaft ankämpfen © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Am 18. Spieltag beteiligt sich der FC Augsburg am "Erinnerungstag im deutschen Fußball". Sowohl die Kapitänsbinde als auch die Eckfahnen sind im Look der Regenbogenfahne.