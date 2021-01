Der FC Bayern hat in der laufenden Bundesliga-Saison zwei Niederlagen erlitten.

Das 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach war aus Sicht des deutschen Rekordmeisters ebenso unnötig wie vermeidbar. Schließlich führte man gegen die Fohlenelf schon mit zwei Toren. Ganz anders war es bei der ersten Saison-Pleite. Gegen die TSG Hoffenheim kassierte der frisch gebackene Triple-Sieger am 2. Spieltag eine 1:4-Packung. Die Bayern waren müde und klar unterlegen. Nun kommt es zum Rückspiel (Tabelle der Bundesliga).

Es ist also noch eine Rechnung offen. Bayerns Cheftrainer erwartet beim Heimspiel in der Allianz Arena nun einen anderen Auftritt von seinem Team. "Hoffenheim hat das im Hinspiel gut gemacht, hat uns aber erwischt in einem Moment, in dem wir müde waren. Das ist nicht mehr so, jetzt ist ein anderes Spiel", sagte der Coach vor der Partie.

Allerdings muss der Übungsleiter des Tabellenführers gegen die TSG auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. Das Duo wurde positiv auf Corona getestet und fällt vorerst aus. Auch der zuletzt angeschlagene Corentin Tolisso fällt noch aus, im zentralen Mittelfeld tut sich also eine Lücke neben dem gesetzten Joshua Kimmich auf.

Außerdem wird Ersatztorhüter Alexander Nübel nach einer Verletzung am Sprunggelenk ebenfalls ausfallen.

Hoffenheim vor Spiel gegen Bayern im Aufwind

Es gibt also personelle Engpässe, in der Tabelle steht der FCB vor dem Spiel allerdings blendend da. Mit sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz gehen die Münchner in den 19. Spieltag. Weil sich mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen am Abend auch noch die beiden schärfsten Verfolger im direkten Duell gegenüberstehen, könnte der Abstand bei entsprechenden Ergebnissen am Samstag sogar noch anwachsen. Zuletzt konnten drei Siege in Folge eingefahren werden (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nur minimal schlechter ist die Bilanz der Hoffenheimer im selben Zeitraum. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß - der zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub Bayern trifft - konnte den Abwärtstrend zuletzt stoppen und holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte.

Von den Abstiegsrängen entfernte sich die TSG damit spürbar, der Abstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sieben Zähler. Ob die jüngste Erfolgsserie beim Gastspiel in Bayern hält, wird sich zeigen.

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

Hoffenheim: Baumann - Kasim Adams, Nordtveit, Posch - Kaderabek, Rudy, Samassekou, John - Baumgartner, Kramaric - Bebou. - Trainer: Hoeneß

Bayern vs Hoffenheim - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: Allianz Arena

Anpfiff: 15.30 Uhr

Letzte Begegnung: TSG Hoffenheim 4:1 FC Bayern (Bundesliga, 2. Spieltag 2020/21)

Wo wird Bayern gegen Hoffenheim LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky

Stream: Sky

Bayern gegen Hoffenheim LIVE im Ticker verfolgen:

Liveticker: FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim im Ticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App