Borussia Mönchengladbach spielte lange eine eher wechselhafte Saison.

Starken Leistungen folgten immer wieder unnötige Punktverluste. Spätestens nach dem überzeugenden Comeback-Sieg gegen Rekordmeister FC Bayern am vergangenen Spieltag dürfte die Fohlenelf aber nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Die nächste Aufgabe im Kampf ums internationale Geschäft: Ein Auswärtssieg beim VfB Stuttgart (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).

Als Tabellensiebter befindet sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose immer noch in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen, die als klares Ziel ausgegeben wurden. Gegen Aufsteiger Stuttgart soll der vierte Sieg in Folge her. Doch der VfB hat sich in dieser Saison schon für so manchen Gegner als harte Nuss erwiesen und hat als Zehnter nur vier Punkte weniger auf dem Konto (Bundesliga: Die Tabelle).

Bundesliga - Gladbach gegen Stuttgart: Wer spielt im Sturm?

Verzichten muss Gladbach im Duell mit dem VfB womöglich auf ein Stürmer-Duo. Trainer Marco Rose konnte bei der Pressekonferenz am Donnerstag noch nicht sagen, ob die angeschlagenen Alassane Plea und Breel Embolo wieder einsatzbereit sind. Marcus Thuram ist nach seiner Spuck-Attacke ohnehin gesperrt.

Hinter Embolo, der am Montag an der Hand operiert wurde, steht laut Rose noch ein "Fragezeichen" bis zum Wochenende. Dessen Sturmkollege Plea (muskuläre Probleme) absolvierte zuletzt individuelle Einheiten, bei ihm werde im Abschlusstraining am Freitag geschaut, "wie sich das verhält", erklärte Rose.

VfB Stuttgart: Matarazzo erwartet starkes Gladbach

Auf der Gegenseite gibt es beim Blick auf das Personal ebenfalls ein paar Unsicherheiten.

Borna Sosa und Waldemar Anton waren zuletzt nicht fit. "Beide waren mit muskulären Problemen leicht angeschlagen und sind am Donnerstag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich hoffe, dass sie am Samstag dabei sein können", sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo.

Der VfB-Coach erwartet ein ansprechendes Spiel gegen einen starken Gegner: "Mönchengladbach ist eine sehr gute Mannschaft, die im Mittelfeld sehr viel rotiert, ein gutes Positionsspiel besitzt und ein gutes Timing für tiefe Bälle hat. Zudem werden sie über Konter gefährlich und auch können auch intensiv verteidigen." Man wolle die Aufgabe "mutig und offensiv" angehen.

In den letzten vier Spielen folgte bei den Schwaben auf eine Niederlage stets ein Sieg. Zuletzt wurde ein klarer 4:1-Erfolg über den FC Augsburg eingefahren.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Stuttgart: Kobel – Mavropanos, Anton, Kempf – Endo, Sosa – Wamangituka, Mangala – Castro, Klimowicz – Gonzalez. - Trainer: Matarazzo

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Hofmann - Plea. - Trainer: Rose

Stuttgart vs. Gladbach - die Daten zum heutigen Bundesliga-Spiel:

Spielort: Mercedes-Benz Arena

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: Stuttgart 1:0 Gladbach (Bundesliga, 31.Spieltag - 27.04.2019)

