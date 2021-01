Der FC Bayern wird im Februar zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Bundesligaspiel an einem Montagabend bestreiten.

Gegen den Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld tritt der deutsche Rekordmeister am 15. Februar um 20.30 Uhr an. Dies gab die Deutsche Fußball-Liga am Mittwoch bei der Verkündung der zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltag 19 bis 23 in der ersten und zweiten Liga bekannt.

Grund für das erste Montagsspiel der Bayern seit 1993, das die Bayern mit 1:4 gegen Werder Bremen verloren: Im Februar wird die Mannschaft von Trainer Hansi Flick als Champions-League-Sieger an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (8. bis 11. Februar) teilnehmen. Am Spieltag vor dem Turnier trifft der FCB daher bereits am Freitag auf Hertha BSC (5. Februar, 20.30) - nach dem Turnier steht das Duell mit der Arminia auf dem Programm.

Weitere Highlights in den kommenden Bundesliga-Wochen:

- Das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen vom 19. Spieltag steigt am 30. Januar um 18.30 Uhr.

- Das rheinische Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln findet am 6. Februar um 18.30 Uhr statt (20. Spieltag).

- Das Revierderby zwischen Dem FC Schalke und Borussia Dortmund wird am 20. Februar um 18.30 Uhr zu bester Topspiel-Zeit angepfiffen.

Highlight-Partien aus der 2. Bundesliga:

- 8. Februar, 20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel

- 13. Februar, 13 Uhr: Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth

- 1. März, 20.30 Uhr: FC St. Pauli - Hamburger SV

Alle Spiele zwischen dem 19. und dem 23. Spieltag der Bundesliga im Überblick:

19. Spieltag:

29.01.2021 - Fr 20.30 19 171 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz

05 30.01.2021 - Sa 15.30 19 163 FC Bayern München - TSG Hoffenheim

30.01.2021 - Sa 15.30 19 164 Borussia Dortmund - FC Augsburg

30.01.2021 - Sa 15.30 19 167 Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

30.01.2021 - Sa 15.30 19 168 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

30.01.2021 - Sa 15.30 19 170 SV Werder Bremen - FC Schalke 04

30.01.2021 - Sa 18.30 19 165 RB Leipzig Bayer - 04 Leverkusen

31.01.2021 - So 15.30 19 169 1. FC Köln - DSC Arminia Bielefeld

31.01.2021 - So 18.00 19 166 VfL Wolfsburg Sport-Club Freiburg

20. Spieltag:

05.02.2021 - Fr 20.30 20 176 Hertha BSC - FC Bayern München

06.02.2021 - Sa 15.30 20 173 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

06.02.2021 - Sa 15.30 20 175 Sport-Club Freiburg - Borussia Dortmund

06.02.2021 - Sa 15.30 20 177 FC Schalke 04 - RB Leipzig

06.02.2021 - Sa 15.30 20 178 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin

06.02.2021 - Sa 15.30 20 179 FC Augsburg - VfL Wolfsburg

06.02.2021 - Sa 18.30 20 172 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

07.02.2021 - So 15.30 20 174 TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

07.02.2021 - So 18.00 20 180 DSC Arminia Bielefeld SV Werder Bremen

21. Spieltag:

12.02.2021 - Fr 20.30 21 183 RB Leipzig - FC Augsburg

13.02.2021 - Sa 15.30 21 182 Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

13.02.2021 - Sa 15.30 21 184 Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05

13.02.2021 - Sa 15.30 21 188 SV Werder Bremen - Sport-Club Freiburg

13.02.2021 - Sa 15.30 21 189 VfB Stuttgart - Hertha BSC

13.02.2021 - Sa 18.30 21 187 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04

14.02.2021 - So 15.30 21 186 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln

14.02.2021 - So 18.00 21 185 VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

15.02.2021 - Mo 20.30 21 181 FC Bayern München DSC Arminia Bielefeld

22. Spieltag:

19.02.2021 - Fr 20.30 22 198 DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg

20.02.2021 - Sa 15.30 22 190 Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05

20.02.2021 - Sa 15.30 22 192 Sport-Club Freiburg - 1. FC Union Berlin

20.02.2021 - Sa 15.30 22 193 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

20.02.2021 - Sa 15.30 22 196 1. FC Köln - VfB Stuttgart

20.02.2021 - Sa 18.30 22 195 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

21.02.2021 - So 13.30 22 197 FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen

21.02.2021 - So 15.30 22 194 Hertha BSC - RB Leipzig

21.02.2021 - So 18.00 22 191 TSG Hoffenheim SV Werder Bremen

23. Spieltag:

26.02.2021 - Fr 20.30 23 206 SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

27.02.2021 - Sa 15.30 23 199 FC Bayern München - 1. FC Köln

27.02.2021 - Sa 15.30 23 200 Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld

27.02.2021 - Sa 15.30 23 203 VfL Wolfsburg - Hertha BSC

27.02.2021 - Sa 15.30 23 207 VfB Stuttgart - FC Schalke 04

27.02.2021 - Sa 18.30 23 201 RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

28.02.2021 - So 13.30 23 204 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim

28.02.2021 - So 15.30 23 205 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg

28.02.2021 - So 18.00 23 202 Bayer 04 Leverkusen Sport-Club Freiburg