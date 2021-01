Robert Lewandowski ist auch von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nicht aufzuhalten. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Der Weltfußballer vom FC Bayern traf zu Beginn der zweiten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Münchner, ehe er in der 80. Minute ausgewechselt wurde. Damit erzielte der Stürmer im achten Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge einen Treffer. Das ist vor ihm noch keinem Spieler in der Bundesliga gelungen.

Lewandowski trifft gegen Schalke zum elften Mal in Folge

Außerdem traf der Pole im elften Spiel gegen die Schalker hintereinander. Dass ein Spieler so oft in Folge gegen einen Verein erfolgreich war, kam in der deutschen Eliteliga auch noch nie vor. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Anzeige

Das Tor hatte aber nicht nur statistische Bedeutung, sondern war auch sehenswert. Lewandowski nahm eine Flanke von Joshua Kimmich im Lauf mustergültig an, setzte sich dann gegen Ozan Kabak durch und schloss aus spitzem Winkel ab. (Bundesliga: Die Tabelle)

Es war bereits sein 23. Tor in dieser Saison.