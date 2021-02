Rainer Mutschler hat sein Amt im Präsidium des VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Dies gab der Bundesliga-Klub am Montag bekannt. Mutschler war im Skandal um die Weitergabe von Mitgliederdaten vorgeworfen worden, die Aufklärungsarbeit wiederholt verzögert zu haben. Zuvor hatte der VfB bereits die Vorstände Jochen Röttgermann und Stefan Heim abberufen.

"Ich lege mein Amt als Präsidiumsmitglied mit sofortiger Wirkung nieder. Teamgeist und Fairplay sind ganz besonders im Sport unverzichtbare Grundsätze für das Zusammenspiel auf und jenseits des Platzes. Diese Basis war in den zurückliegenden Monaten in der Zusammenarbeit im VfB Präsidium nicht mehr gegeben", sagte Mutschler in einer Mitteilung des Vereins.

Am Sonntag war bekannt geworden, das Präsident Claus Vogt als einziger Kandidat zur (Wieder-)Wahl am 28. März stehen würde. "Die gestrige Nominierungsentscheidung des Vereinsbeirats hat mich in dieser Entscheidung weiter bestärkt. Mit der Niederlegung meines Amtes trage auch ich meinen Teil zu einem Neuanfang beim VfB Stuttgart bei", sagte Mutschler.

Zur Erinnerung: Die Anwälte der Kanzlei Seiz aus Köln hatten den Ermittlungsbericht der Berliner Beratungsfirma Esecon in der vergangenen Woche durchleuchtet und dabei eine arglistige Täuschung der Mitglieder festgestellt. Dabei war auch die Abberufung von Mutschler empfohlen worden.