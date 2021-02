Der CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 diskutiert am Sonntag live ab 11:00 Uhr unter anderem über Borussia Dortmund und den Auftritt beim SC Freiburg, auch der FC Bayern zu Gast bei Hertha BSC mit Berlins Neuzugang Sami Khedira sowie der Abstiegskampf sind Thema (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Darüber hinaus blickt der Fußballtalk auch auf das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln (Die Tabelle der Bundesliga).

CHECK24 Doppelpass: Die Gäste

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick sind Heribert Bruchhagen, Ex-Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt und des Hamburger SV, sowie Markus Babbel, Ex-Profi von Bayern und Liverpool und ehemaliger Hertha-Coach (Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga).

Per Live-Schalte dabei ist Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen. Ebenfalls zur Talkrunde gehören diesmal SPORT1 Experte Marcel Reif sowie Thomas Niklaus (sid) und Tobias Holtkamp (freier Journalist, u.a. SPORT1). Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

CHECK24 Doppelpass im Free-TV und Livestream